Criticità all'ospedale di Nocera, il sindaco incontra il direttore generale dell'Asl

Incontro tra sindaco e direttore generale dell'Asl. Ieri mattina, il sindaco Paolo De Maio ha incontrato il direttore generale dell'Asl Salerno Gennaro Sosto. "Ho rappresentato alcune delle criticità del nostro nosocomio - dice De Maio - tra cui la richiesta di una disponibilità immediata di ortopedici, neurochirurghi e gastroenterologi. Inoltre, ho chiesto di accelerare per la Casa di Comunità, per i lavori al blocco operatorio e per l'adeguamento sismico della struttura (finanziato dal PNRR)".

L'incontro

L'ingegnere Sosto ha comunicato che è stato pubblicato il bando di gara per i "lavori di adeguamento funzionali ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni d'uso previste dalla programmazione sanitaria regionale" a favore dell'Umberto I di Nocera Inferiore, un intervento di 7 milioni di euro. Il Direttore Sosto visiterà l'ospedale di Nocera il prossimo ottobre.