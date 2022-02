Porta scheggiata, tentativo di scasso su porta d'ingresso dello studio del sindaco di Nocera Inferiore

Tentativo di effrazione alla porta dello studio del sindaco Manlio Torquato. La porta è stata trovata dal sindaco, giorni fa, scheggiata e con il nasello della serratura spaccato. Come se qualcuno l'avesse forzata

Il fatto

Probabile che ad agire siano stati uno o più ladri, all'interno del condominio ubicato in pieno centro, dove ha residenza e studio il primo cittadino di Nocera Inferiore. L'episodio preoccupa, in ragione dei tanti furti denunciati nei mesi fa, a Nocera Inferiore, anche presso abitazioni del centro, oltre che in periferia. Il tentativo di entrare potrebbe essere fallito per il sopraggiungere di altri condomini. Il condominio è videosorvegliato