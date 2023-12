Inquinamento e smog record a Nocera Inferiore, dati preoccupanti dall'Arpac

Livelli di inquinamento elevati nella città di Nocera Inferiore, che in relazione alla provincia di Salerno è la città che presenta un maggiore tasso di inquinamento. Lo dicono le statistiche dell'Arpac, nel periodo che inizia dal primo dell'anno e si conclude il 9 dicembre scorso. Sono 13 gli sforamenti registrati, superiori a tante città vicine

Smog ovunque

Da mesi, oramai, la città di Nocera è strozzata dal traffico, che si ripercuote su cantieri aperti da tempo per la rete fognaria, il cambio della mobilità e il solito numero elevato di automobili che, ogni giorno, entra nella cittadina dell'Agro. Le criticità sono note già da anni, visto che i risultati sull'inquinamento presentavano sempre aspetti preoccupanti, come fu più volte denunciato. A segnalare i 13 sforamenti in un anno è la centralina di monitoraggio che si trova nei pressi della scuola Solimena, in via Nola. Altre città in provincia di Salerno registrano sforamenti dai 7 agli 8, fino a 6.