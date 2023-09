"Social card", l'opposizione sulle dimissioni di 3 assessori: "Rivendichiamo la nostra denuncia"

Dopo le dimissioni dei 3 assessori della giunta di Nocera Inferiore, per la vicenda della social card, interviene nuovamente l'opposizione, che con un duro comunicato rivendica la denuncia fatta, etichettando il sindaco Paolo De Maio come "inadeguato", avendo preso le difese dei tre, nei giorni precedenti, in una conferenza stampa

La nota

La nota a firma dei consiglieri Pasquale D’Acunzi, Giovanni D’Alessandro, Rosa Giordano. Antonio Iannello, Giuseppe Odoroso e Antonio Romano recita: "Sono giunte oggi le inevitabili dimissioni dei due assessori e del vicesindaco di Nocera Inferiore. Dopo oltre una settimana di battaglia politica da parte di alcuni consiglieri di opposizione e d’indignazione da parte della nostra comunità, fatti salvi i tentativi maldestri di difesa di ufficio, finalmente vi è stato quello scatto di orgoglio da noi auspicato. Rivendichiamo con forza che l’aver denunciato i fatti ormai noti a tutti attiene alle sfere della moralità e del senso civico di un pubblico amministratore. Piuttosto, è stato l’atteggiamento del Sindaco, la sua pervicacia, la sua insistenza nel dire e ribadire che nulla di penalmente illecito fosse accaduto, ma solo “inopportunità”, per cui tutti rimanevano al proprio posto, a radicalizzare lo scontro. A fare un muro contro muro con le inevitabili ricadute sul piano dell’opinione pubblica. Un Sindaco che ha dimostrato di non avere saputo gestire la vicenda, prima smentendo che ci fossero assessori coinvolti, poi mentendo sulla dinamica dei fatti una volta resi noti i nomi dei 3 assessori a una settimana di distanza. Un Sindaco che è apparso a tutti complessivamente inadeguato"

Invita invece alla calma e alla serenità Italia Viva, attraverso un intervento del consigliere Rocco Vecchione: "Italia Viva prende atto delle dimissioni dei tre assessori a seguito della vicenda che ha tenuto banco in questi giorni nella nostra città. All’inopportuno gesto politico è seguita la massima assunzione di responsabilità. Come Italia Viva chiediamo a tutti di abbassare i toni. Altresì, la chiusura di questa vicenda, il ritorno ad un clima sociale e politico più disteso, nonché una comprensione umana che non deve essere negata a nessuno. L’azione amministrativa di questa maggioranza, guidata dal Sindaco De Maio, continua ancor più coesa. Sul piano strettamente amministrativo e politico tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare"