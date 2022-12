Nocera, ruba un salvadanaio per la raccolta a favore della Tin: diffuso il video del ladro

Ruba i soldi contenuti in un salvadanio e raccolti, fino a pochi giorni fa, per la Tin dell'ospedale Umberto I. L'iniziativa, nota a Nocera Inferiore, organizzata dagli ultras della Nuvkrinum Curva Sud Nocera, in collaborazione con il medico Attilio Barbarulo. A condividere il video del ladro è stato il titolare del ristorante "Braseria" a Nocera Inferiore

La denuncia

La notte scorsa un ragazzo si è introdotto furtivamente all’interno del locale, intorno all'1.30, portato via soltanto la scatola di latta, all’interno della quale vi erano già circa 150 euro. Il ladro, a volto scoperto, è stato ripreso dalle telecamere. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il video è stato diffuso sui social dal titolare del ristorante, Alessandro Franco, nella speranza che qualcuno possa riconoscere il ragazzo autore del furto. L’opera benefica organizzata dai tifosi prosegue: saranno distribuiti circa 150 salvadanai tra i negozi di Nocera Inferiore e Nocera Superiore e il 24 dicembre, dalle 12.00, gli ultras saranno all’altezza di piazza del Corso per raccogliere le offerte da destinare all’acquisto di un altro apparecchio salvavita da dare in dotazione alla TIN dell’ospedale.