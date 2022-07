Interventi su piazze e strade, sopralluoghi a Nocera del sindaco De Maio

Il sindaco di Nocera Inferiore ha effettuato una serie di sopralluoghi, giorni fa, presso alcune piazze. In particolare, a Piazza Caduti di Nassirya. Il primo cittadino Paolo De Maio era insieme all’assessore Giancarlo Perna.

Gli interventi

L’intervento più importante è in Piazza Caduti di Nassirya. L’area, secondo un esposto presentato in Procura da alcuni residenti ed una relazione tecnica, sarebbe priva di collaudo per alcune deficienze costruttive riscontrate nel sottosuolo, dove sono stati costruiti 39 box per auto. La piazza è aperta al pubblico in virtù di un provvedimento del capo dell’ufficio tecnico comunale. "Per Piazza Caduti di Nassiriya, luogo legittimamente aperto e fruibile da parte dei cittadini – ha spiegato il sindaco – dobbiamo portare a termine le azioni per il completamento dell’area. A breve, programmeremo un incontro congiunto tra l’Ufficio Affari Legali e l’Ufficio Lavori Pubblici per avviare anche la dismissione dei box garage, i cui introiti serviranno in parte proprio a finanziare la conclusione dei lavori". L’azienda edile che ha realizzato l’opera è fallita prima della consegna dei garages. De Maio si è poi recato in Piazzetta Petrosini e in via Napoli dove c’è un’area di proprietà comunale. "Abbiamo verificato lo stato dei luoghi e programmeremo gli interventi da adottare".