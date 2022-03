Rubinetti a secco a Nocera Inferiore, la comunicazione di Gori

Rubinetto a secco a Nocera Inferiore. Lo ha comunicato l'azienda Gori, per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio. Il giorno interessato è venerdì 25 marzo, dalle ore 22.00 fino alle ore 08.00 di sabato, 26 marzo. A seguire le zone interessate dalla sospensione idrica

Le strade interessate

via Alberto Galizia,

via Atzori (da via Barbarulo a via Santa Chiara),

via Cicalesi,

via De Chiara,

via Di Florio,

via Domenico Rea,

via Eduardo Astuti,

via Filippo Dentice D Accadia,

via Franco Cuomo,

via Giacomo Canale,

via Isaia Gabola,

via Napoli,

via Nicola Bruno Grimaldi,

via Roma,

via Scarano,

via Solimene.

Tutte le relative traverse.

Servizio idrico sostitutivo con batteria di fontanine presso:

Piazza Zanardelli;

via Vescovado n. 4/a.

Per tutta la durata della sospensione del servizio.