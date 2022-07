Lavori a Nocera Inferiore, scatta la sospensione idrica: l'elenco della strade

Disagi in vista a Nocera Inferiore. Per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 14 alle 23:30 di giovedì 7 luglio 2022.

Le zone

Le strade coinvolte sono: Via Antonio De Curtis, Via Alfonso Cuomo, Via Cicalesi, Via Durano, Via Eduardo De Filippo, Via Fiuminale, Via Francesco Roco, Via Galileo Galilei, Via Giacomo Andrea Scarano, Via Giovanni Pascoli, Via Giuseppe Vicidomini, Via Salvatore D'Alessandro, Via Santa Maria a Palo, Via Sant'Anna, Via Villanova.

L'avviso

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.