Lavori di manutenzione, scatta la sospensione idrica a Nocera: i disagi

Disagi a Nocera Inferiore. Dalle 16 alle 23:30 è in corso la sospensione del Servizio Idrico per la manutenzione degli impianti idrici per il miglioramento del servizio. Le strade coinvolte sono:

C/so Vittorio Emanuele (dall'incrocio di via G. Garibaldi a Piazza Amendola),

Piazza Amendola,

Rione E. Calenda,

Via A. B. Lucarelli,

Via A. Mazzeo,

Via Barbarulo,

Via dei Sarrasti,

Via F. Balestrino,

Via F. Fronda,

Via F. Lanzara,

Via F. Nola,

Via Fucilari,

Via Garibaldi,

Via G. Atzori (dall'incrocio di via A. Barbarulo all'incrocio di via Fucilari),

Via G. Cucci,

Via G. Matteotti,

Via G. Pepe,

Via Gustavo Origlia,

Via J. Sannazzaro,

Via P. De Concilis,

Via P. Sizio,

Via R. Grimaldi,

Via San L. D'Angiò,

Via Sarajevo,

Via Saverio Costantino Amato,

Via Vescovado.

Tutte le relative traverse.

L'avviso

E’ in corso il servizio idrico con batteria di fontanine presso: Via Fucilari, angolo con via Marco Nonio Balbo. Per tutta la durata della sospensione del servizio.