Lavori a Nocera Inferiore, scatta la sospensione idrica: le strade

Disagi in vista per gli abitanti di Nocera Inferiore. Per via della manutenzione degli impianti idrici, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 20 di venerdì 14 gennaio 2022 alle 8 di sabato 15 gennaio 2022, in gran parte del territorio comunale.

L'avviso

Ad esclusione delle seguenti strade:

Contrada Montalbino,

Piazza Piedimonte,

Piazzetta Arcadio Siciliano,

Rione Cupa del Serio,

Traversa di via Carlo Cafiero,

Traversa I Giovanni Falcone

Traversa I Macinanti,

Via Alessandro Volta,

Via Alveo San Nicola,

Via Apostolico Montalbino,

Via Cafiero,

Via Chivoli,

Via Cupa del Serio,

Via degli Angioini,

Via dei Filangieri,

Via dei Pozzi,

Via del Parco,

Via del Rosto,

Via Durano,

Via Fiuminale,

Via Galileo Galilei,

Via Giacomo Piccolomini D'Aragona,

Via Giovanni Falcone,

Via Giuseppe Vicidomini,

Via Mannara,

Via Matrugnana,

Via Montalbino,

Via Papa Urbano Vi,

Via Prisco Faiella,

Via Prisco Palumbo,

Via Salvador Allende,

Via San Pietro,

Via Sant'Alfonso Maria De' Liguori,

Via Urbano VI,

Via Urbulana,

Via Vasca,

Via Vescovado,

Via Vicinale Olivella.

Il servizio idrico sostitutivo con batteria di fontanine sarà attivato presso Via Piccolomini di Aragona, angolo via Federico Ricco; Via Vescovado n. 4/a. Per tutta la durata della sospensione del servizio.