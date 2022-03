Guasto improvviso a Nocera Inferiore, scatta la sospensione idrica: i disagi

Disagi in corso, oggi, a Nocera Inferiore. A causa di un guasto improvviso sulla condotta consorziale, la società Ausino è costretta ad interrompere l’erogazione idrica, per consentire l’intervento di riparazione.

L’avviso

Potrebbero verificarsi, pertanto, mancanze d'acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 7 nel Rione Vescovado, Monte Vescovado ed in tutte le traverse della zona. L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle 23:30. Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso: Via San Prisco angolo Via Rullo - altezza piazzale dalle 8 alle 23. Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.