Guasto alla condotta, sospensione idrica ad horas a Nocera Inferiore

Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso nel comune di Nocera Inferiore. Lo comunica la Gori.

I disagi

Le strade coinvolte sono: Via Falcone, Via Petrarca, I Traversa Borsellino, II Traversa Borsellino ed in tutte le traverse della zona, I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 19 odierne.