Guasto alla condotta, sospensione idrica ad horas a Nocera Inferiore: le strade

Disagi a Nocera Inferiore: sono in corso, infatti, mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso in alcune strade della città.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via Colonnello Manlio, Via Gerardo Palma, Via luigi Maiorino, Via Giorgio Amendola, Via Giacomo Leopardi, Via Montalbino, Via Giuseppe Atzori, Via Fucilari ed in tutte le relative traverse della zona.

L’avviso

I tecnici della Gori sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21 di oggi.