Guasto improvviso, scatta la sospensione idrica a Nocera Inferiore: ecco le strade

Disagi a Nocera Inferiore. Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via Pepe, Via Montalbino, Via De Curtis, Via Dei Sarrasti, Via Ludovico D'Angiò, Via Fronda, Via Vescovado, Via Atzori, Rione Calenda, Via Firenze, Via Maiorino, Via San Pasquale ed in tutte le traverse della zona. I tecnici della Gori sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:30 di oggi.