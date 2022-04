Manutenzione agli impianti a Nocera Inferiore, scatta la sospensione idrica: le strade coinvolte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 16:00 alle 23:30 di martedì 12 aprile 2022, nelle seguenti zone di Nocera Inferiore:



C/so Vittorio Emanuele (dall'incrocio di via G. Garibaldi a Piazza Amendola),

Piazza Amendola,

Rione E. Calenda,

Via A. B. Lucarelli,

Via A. Mazzeo,

Via dei Sarrasti,

Via F. Balestrino,

Via F. Fronda,

Via F. Lanzara,

Via F. Nola,

Via Fucilari,

Via G. Atzori (dall'incrocio di via A. Barbarulo all'incrocio di via Fucilari),

Via G. Cucci,

Via G. Matteotti,

Via G. Pepe,

Via Gustavo Origlia,

Via J. Sannazzaro,

Via P. De Concilis,

Via P. Sizio,

Via R. Grimaldi,

Via San L. D'Angiò,

Via Sarajevo,

Via Saverio Costantino Amato,

Via Vescovado.

Tutte le relative traverse.



SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso: Via Fucilari, angolo con via Marco Nonio Balbo.

Per tutta la durata della sospensione del servizio.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.