Nocera, droga spacciata a diversi assuntori: giovane finisce nei guai

Rischia il processo dopo la richiesta di giudizio immediato un nocerino di 31 anni, accusato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, incastrato in possesso di un market articolato pronto allo smercio.

Il processo

Solo dieci giorni prima, era stato raggiunto dal divieto di dimora in provincia di Salerno, prima di finire in manette per un’altra accusa identica a Torre Annunziata, con altre dosi rinvenute nel corso di una perquisizione. In questo procedimento avviato dalla procura nocerina, con un quadro di prove evidenti, l’imputato è sotto accusa per plurimi episodi di detenzione al fine di spaccio, con droga tipo marijuana e cocaina, diversi episodi di cessione e una continua attività di smercio documentata dalle ricostruzioni della polizia. Agli atti sono state raccolte dichiarazioni a conferma, di fatto accusatorie, da parte di ciascun acquirente controllato e sentito rispetto al suo rapporto con il 31enne