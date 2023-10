Prima la lite, poi gli spari nel cuore della notte: due arresti a Nocera

Momenti di tensione, a Nocera Inferiore, dove, nella notte tra giovedì e venerdì, sono stati uditi alcuni colpi di arma da fuoco in pieno centro. Sembra che, al termine di un violento litigio, due ragazzi di Sarno avrebbero prima inseguito e poi sparato contro due giovani stranieri, residenti in città, che successivamente sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che, dopo i rilievi di rito ed aver visionato i filmati delle telecamere presenti nella zona, hanno identificato ed arrestato i due sarnesi. Le indagini sono tuttora in corso.