Spari tra gruppi rivali a Nocera, condanne definitive per due

Spari tra componenti di "bande" rivali, la Cassazione deposita le motivazioni con le quali ha confermato la condanna a oltre 3 anni per due nocerini, finiti nel mirino della Dda nell’ambito dell’inchiesta sulle sparatorie del settembre 2016 nel territorio nocerino.

Le accuse

I giudici hanno dichiarato inammissibili e rigettato i ricorsi di due, con A.D.N. a ferire M.I. , il quale, poi, si vendicò sparando contro la porta di casa dei familiari del suo aggressore. A.D.N. , in sella ad uno scooter a Piedimonte, sparò e ferì con un proiettile M.I. alla gamba. A quel raid, si consumò la vendetta 24 ore dopo, compiuta a dallo stesso M.I. . Per la Cassazione, la vendetta di quest'ultimo fu "meditata". Il 38enne, accecato dalla rabbia e armato di pistola, insieme ad un complice rimasto ignoto, si recò presso casa di A.D.N. , esplodendo alcuni colpi d’arma da fuoco e minacciando apertamente il fratello e la madre del 32enne, con i due a fuggire dietro il portone di casa per salvarsi. La Dda, poi, accellerò il maxi blitz culminato nell'inchiesta "Un'altra storia".