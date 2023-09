Spara in aria a scopo intimidatorio, giovane rischia il processo

Spara un colpo in aria, all'interno di un cantiere. Un giovane di 32 anni rischia, ora il processo. L'accusa è detenzione di arma da fuoco e accensioni ed esplosioni pericolose. Il ragazzo avrebbe sparato, dopo aver avuto una discussione, in relazione ad una questione economica

L'indagine

La procura ha ora concluso le indagini, per fatti che risalgono alla fine di luglio scorso. Il ragazzo - secondo denuncia della vittima - avrebbe dovuto onorare la restituzione di un prestito, concesso in precedenza al padre, poi deceduto. Da lì le intenzioni, contrarie, dello stesso, a quella richiesta. Così si sarebbe presentato all'appuntamento, all'interno di un cantiere, esplodendo un colpo in aria per poi andare via. Ora rischia il processo