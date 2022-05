Spari contro studio di avvocati: proseguono indagini della Polizia

Proseguono le indagini sui due fori di proiettile trovati sul portone d'ingresso di via Napoli dello studio di sei avvocati ed un ingegnere. La visione delle immagini di varie registrazioni delle telecamere di videosorveglianza potrebbero aver registrato qualche elemento importante alle indagini, che si concentreranno, inevitabilmente, sul tipo di bossoli ritrovati e sulle attività delle persone che sono in quello studio. I professionisti, sentiti dagli inquirenti, hanno confermato di non aver ricevuto alcuna minaccia nè di aver avuto problemi legati al proprio lavoro, in passato.

Il fatto

La scoperta dei due fori era stata fatta solo molte ore dopo, da uno degli avvocati, che aveva poi riferito tutto alla polizia. Giorni fa, c'è stata la denuncia sporta presso il commissariato di via Falcone. E' l'ottavo episodio, da inizio anno, che si somma agli altri sette avvenuti in città dal 17 gennaio scorso: quattro bombe esplose e tre attentati a colpi di pistola, ma sembra, al momento, che nessuno di questi abbia a che fare con gli spari di giovedì notte.