Mistero a Nocera, spari contro gli uffici della "Gori": indagini a tutto campo

Mistero a Nocera Inferiore, dove la scorsa notte alcuni colpi di pistola sono stati sparati contro l’ingresso degli uffici della Gori situati in via Napoli. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbero stati i dipendenti che, questa mattina, hanno aperto lo sportello della sede distaccata del gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Campania.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione scientifica che hanno effettuato i primi rilievi ed avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si cercano elementi o testimonianze, magari di qualche residente, utili per risalire all’autore/autori del gesto. Non si esclude alcuna pista.