Colpito da proiettile in strada a Nocera: ferito 60enne, fermato un uomo

Momenti di tensione, la scorsa notte, a Nocera Inferiore, dove un 60enne è stato ferito all’addome da un colpo di pistola mentre si trovava in via Borsellino. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I” dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi ed avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto il movente. L’uomo che avrebbe sparato i colpi di pistola è in stato di fermo.