Non si ferma al posto di blocco, i carabinieri sparano in aria: auto in fuga a Nocera

Tensione, questa mattina, a Nocera Inferiore, dove alcuni colpi di pistola sarebbero stati sparati in via Francesco Correale.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, un’automobile (Fiat Punto) con a bordo due uomini non si sarebbe fermata ad un posto di blocco dei carabinieri dandosi repentinamente alla fuga. Di qui l’esplosione, sembra, di almeno un colpo in aria, da parte dei militari dell’arma a scopo intimidatorio. Le indagini sono tuttora in corso, ma la vettura sarebbe già stata rintracciata dai militari dell’Arma. Seguiranno aggiornamenti.