Sfascia lo spogliatoio dopo la sostituzione, sospeso calciatore della Nocerina

Sfascia lo spogliatoio al termine della partita, sospeso calciatore della Nocerina. Lo ha comunicato la società in una nota: "In seguito agli eventi accaduti durante la partita del 13 novembre contro il Matera, la Nocerina Calcio comunica di aver sospeso Kevin Magri dall’attività sportiva. Il provvedimento scaturisce dal comportamento che il calciatore ha avuto negli spogliatoi a seguito della sua sostituzione, e che ha leso l’immagine della Nocerina, violandone anche il Codice Etico. Per tali ragioni Magri sarà sospeso fino a prossime comunicazioni.

Il provvedimento

La Nocerina si riserva il diritto di adottare ulteriori sanzioni a seguito delle indagini interne ed esterne in atto. Lo spogliatoio era stato danneggiato dopo che il calciatore era rientrato negli spogliatoi, dopo essere stato sostituito. A riportare la calma erano stati i compagni di squadra. L'episodio è oggetto anche di una verifica della polizia di Stato. Lo stesso Comune di Nocera Inferiore - dopo che il sindaco Paolo De Maio è stato interpellato - potrebbe prendere provvedimenti, ora, nei riguardi del calciatore.