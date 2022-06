Sopralluogo allo stadio San Francesco, le prime azioni del sindaco De Maio a Nocera

Tra le prime azioni promosse dal nuovo sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, c'è stata quella consistente nel sopralluogo presso lo Stadio comunale “San Francesco” per valutarne lo stato ed eventuali interventi da programmare.

Dalla visita al campo di calcio comunale, è emerso che l’impianto di illuminazione è già oggetto di intervento, con tecnici sul posto a lavoro per la risoluzione del guasto. Abbiamo riscontrato ulteriori interventi da programmare e abbiamo fornito direttive ai responsabili dell’Ufficio competente per procedere il più presto possibile, perché tutto sia pronto per l’inizio della prossima stagione sportiva.