Persecuzioni, aggressioni e minacce all'ex compagna: c'è il processo

Arrivò anche a bruciare l'anello di fidanzamento, continuando ad aggredire la compagna, per una gelosia che gli è costata il processo. Un 47enne, infatti, è stato rinviato a giudizio per stalking e maltrattamenti. I fatti risalgono al 2018.

Le accuse

A denunciare l'uomo fu la ragazza, per comportamenti vessatori e violenti durati per molto tempo. Tra controlli sulle telefonate e invio di messaggi, fino ad ostacolare i suoi rapporti affettivi con altre persone. Diverse le aggressioni raccontate in denuncia, oltre alle persecuzioni messe in atto dopo che la donna decise di troncare la relazione. Dopo un litigio consumato dinanzi al figlio e l'ennesimo schiaffo preso per motivi futili, la vittima abbandonò l'appartamento. La vittima spiegò ai carabinieri di non aver mai fatto ricorso alle cure in ospedale, nonostante le tante aggressioni, sperando in un ravvedimento del compagno. Fu durante una delle ultime discussioni, poi degenerate, che la donna si convinse a smetterla con quei tentativi di riconciliazione. L'imputato prima l'aggredì, poi minacciò di impiccarsi per dare fuoco all'anello di fidanzamento dei due, quindi ingerì della candeggina.