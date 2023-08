Nocera, i residenti scrivono a Regione e Genio civile per il pericolo esondazione Solofrana

I residenti della zona Starza di Nocera Inferiore hanno inviato una Pec al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ed al Genio Civile per chiedere di intervenire in via Starza San Francesco e via Starza Sorrento, visto lo stato precario di alcuni tratti di argine del torrente Solofrana.

Gli interventi

Nella lettera, inviata anche al sindaco, vengono riportati stralci della relazione redatta dai tecnici comunali dopo il sopralluogo effettuato il 26 gennaio scorso. Il documento spiegava di “un pericolo per la privata e pubblica incolumità”. Si faceva riferimento anche alla “Concreta possibilità di ribaltamento e schiacciamento della parte in tufo dell’argine”. "E' necessario ed urgente che il Genio Civile predisponga le attività di sua competenza, finalizzate al ripristino della idoneità strutturale dell’argine”. A preoccupare in particolare sono due punti, in uno di questi vi è “muratura in tufo con lesioni e distacchi evidenti”, come si evince dalla relazione stessa redatta dal comune di Nocera. “Lo stato di pericolo insomma è stato appurato da tecnici competenti. Si chiede di scongiurare sciagure annunciate e di intervenire a tutela della pubblica incolumità. Certi di un interessamento degli organi preposti, vista la situazione di grave pericolo, attendiamo notizie in merito”, hanno sottolineato i residenti.