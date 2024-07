Lavori in via Napoli a Nocera, completato il primo intervento

Il primo intervento a Nocera Inferiore di realizzazione del manto stradale in via Napoli è stato completato. L’azione s’inserisce nel più ampio progetto di “Recupero di aree a parcheggio”, nella superfice adiacente adiacente all’Istituto “Rea”, nella prima traversa di via Napoli e nei pressi degli Uffici GORI, con la previsione di realizzazione di “verde attrezzato”, che l'amministrazione comunale presenterà a breve alla città.