Malore in strada, lo salvano un cittadino di passaggio e un vigile urbano

Un uomo di nazionalità stranera è stato soccorso ieri mattina da un cittadino di passaggio, poi da un vigile urbano, in via Pucci, a Nocera Inferiore. L'extracomunitario si era sentito male, accasciandosi al suolo. Fortuna per lui ha voluto che si trovasse di lì un cittadino di passaggio, che nel soccorrerlo aveva tentato subito un primo massaggio cardiaco.

L'intervento

Dopo poco è sopraggiunta una pattuglia della poilzia municipale, che riscontrando la situazione, è intervenuta per un ulteriore soccorso all'uomo, per poi chiamare chiamare un'ambulanza. Le condizioni del marocchino sono migliorate, poi, con il tempo. Il doppio intervento in aiuto dell'uomo è stato oggetto di un ringraziamento pubblico da parte del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, così come del comandante della polizia municipale.