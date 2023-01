Sicurezza nelle strutture per l'infanzia a Nocera, l'interrogazione di D'Alessandro

Strutture per l'infanzia, arriva l'interrogazione del consigliere comunale di opposizione, a Nocera Inferiore, Giovanni D’Alessandro. L'esponente di “Nocera al Centro” riprende nel documento alcune segnalazioni che gli sono pervenute.

L'interrogazione

"In seguito alle diverse segnalazioni pervenutemi - si legge - chiedo di sapere quante strutture per l’infanzia sono autorizzate a Nocera Inferiore e quali controlli sono stati programmati per la verifica dei necessari requisiti per l’esercizio delle attività (alcuni erano in deroga fino al 31 dicembre). Nello specifico, per ciò che concerne le Scuole per l’Infanzia, per ogni singola scuola autorizzata, si chiede di sapere: se i locali hanno la destinazione “uso scolastico”; se hanno regolare Codice Ateco; se hanno il Certificato di vulnerabilità; se hanno il Certificato di idoneità sanitaria dei locali; se hanno il Certificato sanitario per le strutture che offrono il servizio mensa; se hanno effettuato la verifica impianto elettrico e messa a terra (dovrebbe essere eseguito ogni due anni); se dispongono di arredo certificato “uso scolastico ignifugo” (dalle segnalazioni pervenute pare che alcuni non usino arredi idonei); se hanno svolto manutenzione agli estintori (ogni 6 mesi) e piano di emergenza uscite con maniglione antipanico"

I controlli

"Inoltre - continua - se per le strutture con parco giochi “esterno” vengono svolti i controlli per verificare se il servizio di disinfestazione igienico sanitario avviene ogni due mesi; se è stato verificato che le strutture che offrono il servizio mensa hanno la cucina in acciaio, bagno, spogliatoio cuoca e sala refettorio; se è stato verificato che le scuole rispettano i parametri mq/bambini; se è stato verificato che le strutture hanno un’area specifica per cambio dei più piccoli".