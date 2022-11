Banda di ladri in periferia, colpi e denunce nelle due Nocera

Ad un anno di distanza circa, una banda di ladri torna a colpire l'interno di diverse abitazioni a Nocera Superiore, nelle zone di Pareti e Pucciano. Testimonianze e denunce sono state esposte e presentate allo Sportello tutela del cittadino. Una donna, ad esempio, ha raccontato di essere stata aggredita in casa da una banda di ladri. Lo ha riferito l'avvocato Raffaella Ferrentino, referente locale del Movimento Legalità e Trasparenza. Al momento, i colpi presenterebbero le medesime caratteristiche: ad agire sarebbero tre persone, a distanza di pochi giorni, portando via tutto il possibile. Da oggetti di modico valore a computer, fino a soldi in contanti.

Allarme anche a Nocera Inferiore

Continuano i furti anche nelle case in periferia a Nocera Inferiore. La banda agisce soprattutto tra Fiano e alle spalle del cimitero dall’altra. L’ultimo tentativo, fallito, ai danni di una famiglia in vacanza per il ponte di Ognissanti. Solo le telecamere a circuito chiuso hanno fatto saltare il colpo. Era già la seconda volta che la banda ci provava. Gli assalti degli ultimi tempi riguardano via Carrara D’Amora e traversa Battipaglia. In fondo alle due piccole arterie, corre il nastro autostradale e una piazzola di sosta. Il sospetto, visto che i ladri agiscono arrivando sempre dalla parte retrostante le residenze, è che lascino proprio lì i mezzi usati poi per la fuga. Qualcuno degli abitanti del posto ha fotografato la rete di recinzione tagliata. Diversi colpi sono stati tentati con le persone in casa.