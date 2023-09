«Istituire un nucleo di protezione civile dell’Agro. La prossima settimana ne parlerò ai miei colleghi in occasione della Conferenza dei sindaci dell’Agro nocerino sarnese». La proposta è del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. Sullo sfondo il problema delle esondazioni, con i fiumi che attraversano buona parte delle città dell’Agro. Da qui il rilancio di fare fronte comune, con gli altri amministratori del territorio, per un problema che dura da troppo.

Gli interventi

Sono cinque i punti critici individuati durante le ricognizioni dei tecnici comunali degli argini dei torrenti. Intanto, sono state installate delle telecamere in via Vasca, via Cuomo, via Buscetto, località San Pasquale e Starza San Francesco. A breve saranno presenti anche le sirene di allerta lungo la zona pedemontana che suoneranno in caso di frane. I corsi d’acqua invece saranno controllati in tempo reale grazie alle telecamere. Tutto sarà coordinato e seguito dal Centro operativo comunale di protezione civile. Il sindaco ha anche annunciato che il Comune ha aderito alla piattaforma «sindaci in contatto», un’applicazione che permette di informare i cittadini attraverso il telefonino su possibili situazioni di emergenza.