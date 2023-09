Sicurezza a Nocera Inferiore, telecamere collegate con le forze dell’ordine

Le telecamere della videosorveglianza del Comune di Nocera Inferiore in rete con tutte le sale operative delle forze dell’ordine del territorio. E' l'obiettivo reso possibile da un finanziamento ministeriale, il cui progetto è stato approvato dall'amministrazione comunale.

I dettagli

Carabinieri, polizia e guardia di finanza, oltre che i vigili urbani, avranno la possibilità di accedere ai sistemi di videosorveglianza presenti nel centro cittadino. E' questo l'oggetto di un delibera relativa alla variazione di bilancio intercorsa per il «finanziamento finalizzato realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana “Nuceria Securitas 4.0”». Il costo sarà di 149.996,79 euro. «Gli obiettivi specifici di questi interventi - si legge nella delibera di giunta - sono la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, in particolare nelle zone maggiormente degradate e la promozione della legalità e del contrasto dei comportamenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici». L’intervento rientra nell’asse 2 del programma operativo complementare “Legalità” che mira a rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori come la Campania. Il provvedimento, come hanno spiegato dal comune, andrà a potenziare i sistemi di sicurezza in città.