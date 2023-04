Nocera Inferiore, la denuncia su San Giovanni in Parco: "Un sito storico lasciato all’indifferenza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Antico abbandono per la struttura di San Giovanni a Nocera Inferiore, per troppo tempo dimenticata", così il capogruppo consiliare Tonia Lanzetta del gruppo Noi con Nocera Attiva.

Nella passata consiliatura il capogruppo Tonia Lanzetta ha posto costantemente il problema sia attraverso interrogazioni, ma anche con proposte concrete per recuperare il complesso, mediante emendamenti al bilancio, che nonostante riscontrassero i pareri positivi dei dirigenti dei settori Finanziario e Lavori Pubblici, venivano sistematicamente non accolti dalla giunta Torquato.

"La precedente amministrazione non è andata oltre a qualche visita guidata del parlamentare di turno, che ha raccolto l'effimera visibilità del momento per poi sparire anche dal parlamento italiano", prosegue il consigliere comunale di opposizione.

“Serve nell'immediato immaginare un sistema di vigilanza, come già fatto per altre strutture pubbliche, immediatamente dopo serve velocizzare l'utilizzo dei circa 250.000,00 euro parte del finanziamento di 5.000.000 di euro destinato a Nocera, ed infine recuperare dalle economie di bilancio comunale ulteriori somme per l'ultimazione, somme stimate in circa un milione dal progettista degli interventi di conservazione”, aggiunge l'esponente del consiglio comunale.

“In attesa degli sviluppi sulle ultime vicende di cronaca, continuerò a battermi per San Giovanni in palco, scriverò al Ministero della Cultura ed alla Soprintendenza, quest'ultima, che pare sia tanto solerte nei pareri per le opere private in zona vincolata quanto lenta a tutelare il pubblico patrimonio della Città di Nocera Inferiore”, conclude il consigliere comunale Tonia Lanzetta.