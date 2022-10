Nocera Inferiore, trasporto scolastico: affidamento del servizio sperimentale

E' stata indetta la procedura di gara per l'affidamento in via sperimentale per i mesi di novembre e dicembre del servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado del territorio cittadino. L'ipotesi sperimentale del servizio prevede la suddivisione del territorio in quattro distinte zone del centro e della periferia, con l'utilizzo di quattro mezzi di media capienza (25 posti a sedere). Sulla base dell'effettiva domanda da parte dell'utenza, i mezzi e le linee potranno essere oggetto di variazione, sia in aumento che in diminuzione.

Il commento

"Un momento importate per la città, perché testiamo per la prima volta il servizio del trasporto scolastico. Ci mettiamo alla prova in via sperimentale, dovendo perfezionare la proposta in base alle esigenze che emergeranno. Sono certo però che stiamo andando nella giusta direzione" ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio