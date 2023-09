Tribunale a Nocera, inizia l'astensione: "Organico a metà rispetto a Salerno"

I penalisti del Foro di Nocera Inferiore nuovamente in protesta contro le condizioni in cui versa il Tribunale. Al via l’astensione dalle udienze fino al 26 settembre

È iniziata la seconda astensione in due mesi proclamata dagli avvocati penalisti del Foro di Nocera. Da questa mattina, 19 settembre e fino al prossimo 26, gli avvocati dichiareranno di essere in sciopero davanti ai giudici che chiameranno i processi. Una forma di protesta radicale per richiamare l’attenzione sulle condizioni in cui tutti gli operatori della giustizia sono chiamati ad operare, ma non solo"

Le motivazioni

"Se è stato proficuo un incontro tenutosi nei giorni scorsi tra il Presidente della Camera Penale, avvocato Nobile Viviano, la presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, avvocato Anna Laura De Nicola, ed il presidente del Tribunale, il dottore Colucci, per un confronto su problematiche prettamente “tecniche”, dall’altra parte l’analisi della situazione relativa all’organico ed alla struttura che ospita gli Uffici Giudiziari ha fotografato una situazione quanto mai difficile. “E’ necessario un intervento sia per incrementare la pianta organica di magistrati ed amministrativi – spiega l’avvocato Viviano – che per migliorare gli spazi di lavoro. In questa battaglia siamo tutti dalla stessa parte, ma è necessario un intervento serio e concreto: i numeri ci collocano al pari di una realtà come quella di Salerno rispetto all’utenza, ma con meno della metà dell’organico. Impensabile andare avanti in questo modo”.

Intanto, il Procuratore Capo Antonio Centore ha richiesto nei giorni scorsi la convocazione della Conferenza Permanente Circondariale per discutere dell’assegnazione alla Procura di spazi, all’interno del Tribunale, da adibire alla consultazione dei fascicoli da parte degli avvocati ( stanza TIAP), come richiesto da questa Camera Penale già nella precedente astensione, nonché altri locali in cui sistemare la polizia giudiziaria