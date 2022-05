Carenze e disagi al tribunale di Nocera Inferiore, nuova astensione degli avvocati

Nuova astensione degli avvocati di Nocera Inferiore. Giorni fa, l'assemblea straordinaria degli avvocati ha proclamato ieri l’astensione dalle udienze dal 23 al 31 maggio. Sulla decisione è intervenuto duramente anche il senatore Antonio Iannone

La nota dei legali

È stata una discussione appassionata e seria sulle criticità che da tempo affliggono la struttura giudiziaria nocerina. Diversi sono stati gli interventi, di giovani avvocati, e di colleghi che hanno contribuito all’istituzione e quindi alla nascita del tribunale a Nocera. In effetti trapela una certa amarezza, soprattutto per una struttura che è diventata un faro importante per la giustizia nell’Agro nocerino – sarnese e che, purtroppo, versa in condizioni di difficoltà. Un quadro drammatico, rispetto al quale, le toghe nocerine nonostante le ripetute proteste hanno dovuto provvedervi adottando l’astensione dalle udienze. Esiste dunque un problema giustizia che non riguarda solo gli avvocati, ma tutti i cittadini del comprensorio.

“Dal Dicembre del 2018 denuncio che il Tribunale di Nocera Inferiore versa in condizioni da paese da quarto mondo sia per quanto riguarda l’organico e sia per quanto riguarda le condizioni strutturali. Nel Marzo del 2019 il Ministro Bonafede mi rispose che c’era consapevolezza ed assicurava impegno per risollevarne le sorti. Sono passati anni e l’unica cosa che è cambiata è il Ministro. Non si può più accettare che Magistrati, Avvocati ed utenza continuano ad essere ignorati. Non è più accettabile che il Presidente Robustella venga lasciato solo a gridare nell’indifferenza di un Governo.nazionale che passando dai veramente peggiori ai presunti migliori continua ad ignorare Nocera Inferiore", ha detto Iannone.