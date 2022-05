Carenze di personale al tribunale di Nocera, la speranza nelle graduatorie a settembre

Nel giorno del flash-mob di protesta degli avvocati di Nocera Inferiore, in ragione delle criticità presenti al tribunale, in termini di personale e efficienza dei servizi, una flebile speranza potrebbe giungere dallo scorrimento delle graduatorie del personale. E' quanto emerso giorni fa, a Cava, durante la Giornata di Studi sul tema: “Educazione alla Legalità, Criminalità Organizzata e Confisca dei Beni”.

L'evento

All’evento, in ricordo dei Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino oltre che di tutte le vittime della criminalità organizzata, hanno partecipato, tra gli altri, Il Procuratore Generale della Corte di Appello, Leonida Primicerio, Giuseppe Borrelli, Procuratore Capo presso il Tribunale di Salerno, Antonio Centore, Procuratore presso il Tribunale di Nocera Inferiore, i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e Salerno, Guido Casalino e Silverio Sica nonché gli onorevoli Rossella Sessa e Federico Conte. Nel corso della manifestazione, Federico Conte ha reso noti, seppur in via ufficiosa, gli esiti dell’interrogazione parlamentare rivolta lo scorso 13 aprile 2022, su sollecitazione del COA di Nocera Inferiore e della “Libera Associazione Forense”, sodalizio presieduto dall’avvocato Luigi Montella, al Ministro della Giustizia, On.le Cartabia, circa le gravi carenze di organico riscontrate presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Quanto all’assegnazione richiesta dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore di almeno un cancelliere esperto, due assistenti amministrativi e due operatori presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il Ministero ha precisato che detta assegnazione è gestita dal Presidente della Corte di Appello e non dal Ministero. Ad ogni buon conto, per l’assunzione di Direttori e Cancellieri, pende presso il Ministero della Funzione Pubblica la richiesta avanzata dal Ministero della Giustizia, di un dpcm che consenta lo scorrimento delle graduatorie. Tra i destinatari delle risorse c’è il Distretto di Corte di Appello di Salerno. Tutte le vacanze da Funzionario sono state già rese indisponibili e pronte per essere assegnate non appena il Ministero della Funzione Pubblica approverà le graduatorie. La speranza è che il tutto si concretizzi entro settembre. Quanto al profilo di operatore, è in corso di elaborazione una norma che consenta la conferma degli operatori assunti a tempo determinato, non essendo prossimi concorsi per operatori e assistenti.