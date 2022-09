Carichi di lavoro enormi, giudice rinvia processo a Nocera al 2025

Rinvio record per un giudizio civile: Il Tribunale di Nocera Inferiore ha fissato la trattazione di una prossima udienza all'ottobre 2025. Sullo sfondo i problemi di sempre: carico di arretrati e personale.

La data

L'ordinanza è del Giudice designato per un procedimento in materia di volontaria giurisdizione. “Visto il gravoso carico di ruolo, composto da oltre 2000 cause di contenzioso ordinario e in parte di procedimenti inerenti la materia di famiglia, capacità delle persone o aventi natura cautelare, l’udienza è rinviata il 15 ottobre 2025”. A disporlo è stato un giudice del tribunale civile, che si scontra, come altri, con carichi di lavoro enormi e la necessità così di calendarizzare. Da tempo gli avvocati hanno denunciato i tempi biblici di molti dei procedimento. A questo si aggiunge la carenza di organico negli uffici di cancelleria, come al Giudice di pace, che registra gli stessi problemi. Le difficoltà che interessano la cittadella sono da sempre oggetto, negli anni, di proteste e denunce, da parte della classe forense così come di parlamentari del territorio.