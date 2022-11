Crolla contro soffitto in un'aula del tribunale di Nocera, l'ira dei sindacati

Pericolo scampato al tribunale di Nocera Inferiore, a seguito del crollo del contro soffitto del locale che precede l'ingresso dell'aula "Marcello Torre", ubicata al piano terra. Il crollo si sarebbe verificato prima dell'inizio delle udienze, martedì mattina. Nessuno degli avvocati che si apprestava ad entrare in aula, così come giudici e personale di cancelleria, è rimasto coinvolto nell'incidente. Le udienze si sono celebrate nell'aula bunker, per permettere ai tecnici di valutare il danno e procedere al ripristino. Gli interventi sono di competenza ministeriale e dovranno essere eseguiti da qui ai prossimi giorni. Così come accaduto in un ufficio in Procura, dove si è registrato un ulteriore crollo - di modeste entità - mentre il personale dipendente era a lavoro. Da stabilire le cause, forse legate al maltempo e al forte vento, che ha fatto cadere anche un albero all'esterno della cittadella.

I sindacati: "Servono provvedimenti urgenti"

Sull'episodio è intervenuta con una nota Clordina Pannullo, coordinatore provinciale della Cisl Fp, che ha scritto al presidente facente funzioni del tribunale di Nocera Inferiore: "Abbiamo appreso del crollo del contro soffitto di un locale in uso alla cancelleria dibattimentale di codesto ufficio. Tale evento, che ha messo a rischio la salute dei lavoratori e dell’utenza, impone l’adozione di provvedimenti urgenti che non possono non includere la chiusura dell’intero settore penale ed una accurata verifica della stabilità dei controsoffitti e degli stessi solai di tutti i locali in uso all’ufficio al fine di tutelare la salute di coloro che quotidianamente frequentano le cancellerie, lavoratori inclusi.Tanto premesso, la Cisl chiede l’adozione dei predetti provvedimenti e, considerata la rilevanza della problematica, chiede di essere informata tempestivamente con particolare riferimento all’esito degli accertamenti che saranno effettuati". Non è la prima volta che presso il palazzo di giustizia di via Falcone si registrano episodi simili. Nel 2018, infatti, un crollo del contro soffitto si verificò presso gli uffici del Giudice di Pace.