Provano ad ottenere contratto telefonico rubando dati, in 3 a processo

In tre vanno a processo per aver tentato una truffa, provando a stipulare un contratto telefonico con i dati di una donna. I fatti risalgono a qualche anno fa, a Nocera Inferiore. Il gestore bloccò il contratto, rilevando anomalie e la non genuinità della richiesta.

Le accuse

A quel punto partì l'indagine e l'identificazione dei tre, due di Nocera Inferiore e un terzo della provincia di Milano, accusati di sostituzione di persona. Ora il dibattimento.