Corruzione e violenza sessuale, in silenzio l'ufficlale giudiziario

Ha scelto il silenzio il 65enne ufficiale giudiziario, in servizio all'Unep del tribunale di Nocera Inferiore, arrestato e finito ai domiciliari la settimana scorsa, per accuse che vanno dalla concussione alla violenza sessuale aggravata, fino a svariati episodi di corruzione, oltre che per un caso di rivelazione di segreto d'ufficio.

L'inchiesta

Quindici gli indagati nell'inchiesta, tra cui 6 avvocati, privati cittadini e imprenditori. Venticinque gli episodi ricostruiti dai carabinieri, tra luglio e novembre 2022, tra Angri e Scafati. Stando alle accuse, l'ufficiale giudiziario si sarebbe mosso nell'ambito di procedimenti di sfratto e pignoramento a danno di due donne, in condizioni socio-economiche gravi, ottenendo da entrambe rapporti sessuali e promettendo, in cambio, il ritardo o il differimento dei procedimenti giudiziari. Inoltre, la procura ha svelato un "ampio scenario di corruzione", nel quale il dipendente avrebbe ritardato notifiche di procedimenti giudiziari, falsificato un verbale e avvisato in tempo gli interessati di spostare soldi dai conti correnti per evitare pignoramenti, in cambio di denaro e altre utilità. L'uomo avrebbe preso soldi anche dagli avvocati, oltre che da privati e imprenditori. L'inchiesta non è ancora conclusa