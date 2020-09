Daspo annullato ad un tifoso della Nocerina, Cassazione: "Diritto della difesa violato"

E' stato annullato senza rinvio un Daspo ad un ultras della Nocerina, raggiunto dal provvedimento nel 2018, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per violazione del diritto di difesa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il provvedimento

La Cassazione ha evidenziato il vizio procedurale commesso durante la procedura di convalida dinanzi al gip. La partita in questione fu disputata ad Acireale. Ma per la Suprema Corte il ricorso della difesa è fondato, in quanto è evidente "il mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore", con una forma di restrizione della libertà personale legata necessariamente ad un atto motivato dall'autorità giudiziaria, con casi eccezionali di necessità e urgenza con provvedimenti provvisori. Come in questo caso, con la comunicazione entro 48 ore all'autorità giudiziaria per la convalida di rito, in assenza della quale scatta l'annullamento e la privazione di ogni effetto. Il tifoso, in sostanza, avrebbe dovuto interloquire nel procedimento, presentando memorie difensive, esaminando gli atti. Da qui la decisione di annullare il provvedimento, senza un nuovo vaglio