Dramma a Nocera, 37enne precipita dal quarto piano: è vivo per miracolo

Dramma sfiorato, nella tarda mattinata di oggi, a Nocera Inferiore, dove, intorno alle 13, un 37enne è precipitato dal quarto piano di una palazzina di Piazza del Corso. L’uomo – secondo una prima ricostruzione – è caduto violentemente dalla sua abitazione sfondando anche la tettoia che fa da cornice ai locali della movida, finendo sulla pavimentazione in marmo della piazza.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno condotto all’ospedale “Umberto I” per una serie di traumi in varie parti del corpo. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri e della Polizia Municipale. Accorso sul posto anche il sindaco Paolo De Maio.