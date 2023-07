Beccato mentre vendeva droga, arresto convalidato: 42enne torna libero

E' stato convalidato l'arresto per un 42enne di Pagani, che il tribunale di Nocera Inferiore ha poi lasciato libero, senza misure, che giorni fa era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri lo avevano notato mentre cedeva una dose di crack ad un acquirente.

L'arresto

Da lì la perquisizione, con la scoperta di uun pacchetto di sigarette con dentro 15 dosi di crack e 1 dose di cocaina, pari a 4 grammi complessivamente. L'uomo ha ammesso gli addebiti, spiegando di aver fatto ciò per necessità economiche. E' già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti, come rapina.