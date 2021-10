Nocera Inferiore, tenta di incassare 9000 euro alle poste con documenti falsi: arrestato

E’ finito agli arresti domiciliari, poi liberato dopo la convalida dell'arresto, per falso e sostituzione di persona. Aveva tentato di incassare del denaro, presentandosi all’ufficio postale, con dei documenti falsi. Questa la sorte toccata ad un uomo originario di Sant'Egidio del Monte Albino, fermato dai carabinieri di Nocera Inferiore.

L'arresto

Il blitz era scattato nel mezzo dell’operazione provata dall’uomo, che si era presentato allo sportello recando con sé un documento falso intestato ad un terzo soggetto, in questo caso del tutto ignaro di quanto avvenuto ai suoi danni. Nel dettaglio, l’uomo incensurato aveva i due vaglia postali per un valore complessivo di novemila euro in totale, ciascuno pari a 4500 euro. A segnalare la circostanza ai carabinieri la direttrice dell’ufficio, che aveva ravvisato discrepanze nel documento presentato. I militari avevano a quel punto svolto una serie di accertamenti e controlli incrociati, scoprendo la contraffazione del documento esibito dall'indagato. Davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere. Restano, ad oggi, interrogativi sulla comprovata bontà dei vaglia recati dall’uomo, del tutto sconosciuti al reale intestatario del documento, rintracciato nelle more e residente nella provincia di Napoli, con ulteriori incertezze riguardo l’identità dell’accompagnatore dell’uomo arrestato, che sarebbe stato identificato ma non rintracciato.