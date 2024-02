Falsi diplomi per lavorare nelle scuole, indagati in 41

Falsi diplomi per lavorare nelle scuole, 41 persone rischiano il processo. L'inchiesta, conclusa e condotta da Vallo della Lucania, è passata per competenza territoriale, a Nocera Inferiore. Stando alle accuse - sviluppatesi anche dalle dichiarazioni di un sindacalista - per i diplomi si paga fino a 1300 euro

L'indagine

Nel mirino un istituto paritario di Nocera Inferiore, con le indagini condotte dalla Compagnia di Agropoli. Le accuse vanno dalla corruzione al falso, quest'ultima concretizzatasi nella formazione del diploma di qualifica professionale specifico e del certificato pertinente del professionale paritario di riferimento. I fatti vanno dal 2017 al 2019. La documentazione "falsa" sarebbe poi stata utilizzata in diverse scuole d'Italia, con tanto di incarico assegnato in base al punteggio