Vandali al Castello Fienga di Nocera: l'ira del sindaco

Vandali in azione a Nocera Inferiore. Nel mirino la collina del Parco Fienga, con scritte fatte con bombolette a spray, lasciate su cartelli e asfalto. Il sindaco Paolo De Maio ha scritto in merito: “Stanotte degli incivili hanno imbrattato la collina del Parco Fienga. Provvederemo a installare telecamere anche sul percorso e al castello. Stiamo proseguendo, in virtù del finanziamento ottenuto dal Ministero, al potenziamento dell’impianto di videosorveglianza del centro urbano, che sarà collegato alle forze dell’ordine. Siamo, inoltre, in attesa dell’esito della richiesta di finanziamento per altro impianto previsto per la sicurezza dei quartieri di Fosso Imperatore e Fiano. Lavoriamo alla sicurezza della città ma lavoriamo anche a diffondere il senso civico”