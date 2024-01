Oggetti sacri e ornamentali distrutti dai vandali, la denuncia

Vandali in azione a Nocera Inferiore. Le immagini provengono dal rione Liporta, dove sono state distrutte una serie di immagini sacre. A denunciarlo l'avvocato Andrea Vagito, nell'area adiacente l'ingresso posteriore della stazione.

La denuncia

“Questo è lo scempio che ogni notte, senza eccezione alcuna, si consuma nell'area adiacente l'ingresso posteriore della stazione ferroviaria. Terra di nessuno, abbandonata allo sciacallaggio di giovani nocerini che utilizzano spazi destinati alla collettività per consumare alcool, droga e -tanto per evadere dalla routine- profanare simboli del Natale. Spero che l'amministrazione comunale e le Forze dell'ordine, cui stamattina inoltrerò formale denuncia, si adoperino - senza ulteriori ritardi- per l'installazione di un adeguato impianto di videosorveglianza ed ogni altro provvedimento utile a ripristinare un minimo di decoro e sicurezza”, ha scritto il legale