Manutenzione del verde nelle aree ex Iacp di via Filangieri

Ieri mattina Acer (ex Iacp) ha iniziato i lavori di manutenzione del verde nelle aree di sua proprietà attigue ai fabbricati di via Filangieri a Nocera Inferiore.

I dettagli

"Si tratta di un intervento richiesto e sollecitato ripetutamente, che conferma l’attenzione di questa Amministrazione Comunale per Piedimonte, la stessa mostrata per tutti i quartieri della città. Un ulteriore segnale dell’interlocuzione costante con la società partecipata della Regione Campania" scrive in una nota il sindaco Paolo De Maio.